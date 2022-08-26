Успеть до 31 августа: пенсионеры получат новое пособие

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Автоматически деньги начислят тем, кто состоит на учете в соцзащите. Остальным пожилым нужно написать заявление на сайте Пенсионного фонда или обратиться в МФЦ.