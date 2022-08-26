Успеть до 31 августа: пенсионеры получат новое пособие

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новое пособие уже в начале осени. Некоторым деньги поступят автоматически, другим необходимо будет писать заявление. Успеть нужно до 31 августа.
«В честь Дня пожилого человека дополнительные для себя деньги получат пенсионеры во многих российских регионах. Например, в Челябинской области пожилым гражданам дадут по 700 рублей в виде разовой выплаты. Деньги им уже начали перечислять в августе, в итоге до 1 октября средства получат все пенсионеры», - пишет PRIMPRESS.
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Автоматически деньги начислят тем, кто состоит на учете в соцзащите. Остальным пожилым нужно написать заявление на сайте Пенсионного фонда или обратиться в МФЦ.