Успеть до 1 сентября: пенсионерам дадут новое пособие в размере 10 000 рублей

До 31 августа включительно многие пенсионеры могут подать заявление на новое пособие. На деньги в размере 10 000 рублей могут рассчитывать пожилые, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, получить деньги можно всего один раз.
«Многие регионы в прошлом и этом году обеспечивали для пенсионеров выплаты после прививок. Такие деньги помогали стимулировать пожилых граждан на защиту своего организма от коронавируса. Самой заметной была программа в Москве, где пенсионеры могли получить по 10 тысяч рублей единовременно. При этом время для получения таких денег у пожилых граждан еще есть», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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При этом условий для получения денег всего два: пенсионеру уже должно исполниться 65 лет, а также у него должен быть медицинский полис, который получен в столице.