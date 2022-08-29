Успеть до 1 сентября: пенсионерам дадут новое пособие в размере 10 000 рублей

До 31 августа включительно многие пенсионеры могут подать заявление на новое пособие. На деньги в размере 10 000 рублей могут рассчитывать пожилые, которые прошли процедуру вакцинации от коронавируса.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, получить деньги можно всего один раз.