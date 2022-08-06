Условия по валютным вкладами ужесточатся! Банки РФ «очистят» от долларов и евро

Ради снижения санкционных рисков Центробанк предложил ограничить использование валют «недружественных» стран. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTradе Марк Гойхман объяснил суть новых мер.

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По словам эксперта, привлекать средства в долларах и евро становится невыгодно, как и выдавать в них кредиты. Банки неизбежно понесут колоссальные убытки, чего, считает Гойхман, невозможно допустить.

«Условия, комиссии по таким вкладам, счетам и кредитам ужесточатся. Кто-то уйдет из доллара и евро. Накопления, депозиты будут «выталкиваться» на конвертацию в рубли и использование рублевых финансовых инструментов. Либо в другие валюты – безопасные с точки зрения санкционных рисков», – цитирует Гойхмана РИА Новости.

Наиболее безопасными валютами эксперт назвал китайский юань, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, турецкая лица и валюты стран ближнего зарубежья.

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