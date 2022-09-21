Упадет до невиданного уровня: когда настанет час икс для рубля

На торгах, которые прошли 21 сентября, рубль устоял, несмотря на события, происходящие в мире.

Раньше на таких новостях отечественная валюта в момент улетела бы вниз процентов на 10. А на торгах сегодня утром она ослабла всего на 3% и отскочила затем обратно.

Долго ли продержится рубль? Финансовые аналитики прогнозируют, что нет. Вскоре последуют события, которые отразятся на курсе рубля не лучшим образом.

В перспективе потребуются бюджетные вливания в регионы России, которые повлекут за собой ослабление рубля. По прогнозам аналитиков, рубль потеряет порядка 10 пунктов. За доллар придется отдавать не 60, а 70 рублей.

«Для того, чтобы в бюджете хватило денег на все, в перспективе придется ослаблять курс рубля. Сегодня он находится в ручном управлении Центробанка, иначе уже сейчас мы бы увидели совсем другой курс», — прокомментировал независимый финансовый аналитик Сергей Дроздов.

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По материалам MK.RU