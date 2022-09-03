Уменьшить риски: что обязательно нужно сделать перед получением кредита

Различного вида кредитование прочно вошло в жизнь современного человека. Потребительские займы, автокредиты и ипотеки – банки предоставляют самые разные варианты ссуд. Правда, с получением их могут возникнуть проблемы.
«Чтобы избежать завышенных требований от кредитной организации, стоит держать в ней сберегательный счет. Также может помочь постоянный зафиксированный высокий доход, выписка из другой кредитной организации или наличие поручителей», - пишет PRIMPRESS.
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Добавим, немаловажно при обращении за новым кредитом закрыть все имеющиеся задолженности и оплатить штрафы.