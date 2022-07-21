Укрепление рубля: сколько будет стоить доллар уже в середине следующей недели

Рубль будет укрепляться до середины следующей недели. Такой прогноз сделал главный аналитик ПСБ Егор Жильников. По его мнению, доллар будет стоить 53 рубля.
«Не исключено, что локально курс доллара может опуститься и ниже, однако мы полагаем, что ниже идет критический уровень для бюджета РФ, и, скорее всего, будут предприняты незамедлительные действия со стороны правительства», - сказал Жильников «Прайму».
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Напомним, накануне рубль в очередной раз укрепил свои позиции. Цена американской валюты на бирже составила 55,03 рубля.