Указ Собянина: призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Многие граждане уже получили повестки в военкомат. Ранее стало известно, что мобилизированным гражданам предоставят отсрочки по кредитам и ипотечным выплатам. Также компания «Аэрофлот» объявила, что полностью вернет деньги за авиабилеты мобилизованным гражданам, которые были куплены до 21 сентября.
Жители столицы, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно получать 50 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.
Документ также предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей при получении мобилизованным гражданином ранения, при получении легкого ранения — в размере 500 тысяч рублей.
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В случае гибели военнослужащего из-за полученного ранения или заболевания до истечения одного года со дня увольнения с военной службы семье погибшего выплатят 3 миллиона рублей.
В указе подчеркивается, что иностранным гражданам, проходящим службу по контракту, предоставляются те же меры социальной поддержки.