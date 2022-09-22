Указ Собянина: призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В случае гибели военнослужащего из-за полученного ранения или заболевания до истечения одного года со дня увольнения с военной службы семье погибшего выплатят 3 миллиона рублей.

В указе подчеркивается, что иностранным гражданам, проходящим службу по контракту, предоставляются те же меры социальной поддержки.