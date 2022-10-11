Удвоят через несколько дней: с 1 ноября индексируют пенсии

Надбавка положена той категории пожилых граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. Чтобы пенсии удвоили, гражданам не нужно идти в ПФР.

Сумма увеличится сразу же после достижения необходимого по закону возраста, но только с начала введения этой поправки в силу, то есть с 1 ноября 2022 года.

Стандартный размер фиксированной выплаты, который постоянно индексируется, в настоящее время равен 7 220 рублям.

Источник: Кonkurent.ru.