Ударят по карману и нервам: эксперт рассказал об опасности бесплатных сим-карт

Оформление бесплатных сим-карт в переходах, на вокзалах или улицах не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. И выгода от их приобретения может легко обернуться большими потерями, и не только финансовыми.

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Дело в том, что такие подарочные симки, как сообщает сайт "Прайм" со ссылкой на директора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, не оформляются на нового клиента. Они продолжают числиться на ИП или других частных лицах годами. И человек, который решил воспользоваться бесплатным номером телефона и считающий его своим, рискует лишиться в будущем не только самого номера, но и персональных данных: собственник в любое время может восстановить свою сим-карту и начнет получать СМС, в том числе коды доступа к банк-приложениям.

Если номер числится за ИП, то оно может закрыться, и тогда обслуживание номера будет приостановлено, а значит пользователь лишится связи.