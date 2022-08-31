Удаленке быть или не быть? В Минздраве сделали новое заявление

В последнее время в России растет заболеваемость коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням, профессора Владимир Чуланова, количество заболевших в регионах разнится, поэтому пока нет оснований для введения дистанционного обучения для школьников и студентов, а также для перевода сотрудников на удаленную работу.
«В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение», — цитирует Primpress Чуланова.
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Напомним, ранее вставал вопрос об отмене линеек на 1 сентября, в День знаний.