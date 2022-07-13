Ученые рассказали, кто особенно предрасположен к курению

Ученые из Института физиологии имени Павлова РАН выяснили, что к курению больше предрасположены люди, которые пережили недостаток кислорода, гипоксию, в период внутриутробного развития.

Как отметил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов, исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур «системы вознаграждения мозга» является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости.

«Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия», - заявил Стратилов.

Отметим, что ученые проводили свои эксперименты на крысах, которые находились на 14-16 сутках беременности, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что одна из целей, которую преследовали ученые, понять, какие наследственные факторы ведут к риску развития пагубных привычек.

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