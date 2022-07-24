«Убийственные камни»: Симоньян, узнав о погибшем в Сочи из-за непогоды, рассказала о ситуации

Один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи, сообщили в ГУ МЧС. В настоящее время ливень уже прекратился, уровень воды в реке Бузгу нормализуется. Вместе с тем на курорте можно увидеть последствия стихии – разрушенные строения, кучи мусора и свалки машин, которые унесла вода.

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Маргарита Симоньян, которая родом из Сочи предупредила отдыхающих, чтобы они были осторожны. По ее словам, подобные сюрпризы для здешних мест типичны и не стоит игнорировать знаки, которые дает нам природа.

«Картинки, которые мы видим сейчас из Сочи, — это как молнии летом или снегопад зимой в Москве. К сожалению, как от молний в Москве, так и от непогоды в Сочи, люди могут погибнуть. <…> Если внезапно на фоне чистого неба поднялся сильный ветер - скорее всего очень скоро грянет мощнейшая гроза - возможно, вы раньше никогда и не видели таких страшных гроз. Не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение.

Если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, то гроза уже над вами и в здание надо не уходить, а бежать.

Если начался сильный ливень, а вы в машине и до дома еще далеко, припаркуйте ее и опять же уходите в безопасное строение. Чтобы не пришлось добираться до него вплавь.

В случае любой непогоды - немедленно уйдите от воды. Не только от моря, но и от речек. Все самые безобидные речки в Сочи - горные, и они могут подняться до уровня непреодолимого бурного потока, несущего вырванные с корнями деревья и убийственные камни, за минуты», - предупредила Симоньян.

Она также сообщила, что, если видно над морем некий столбик, нужно бежать немедленно – это смерч. И подобные погодные явления в Сочи бывают каждое лето. Не исключено, что их можно застать как раз во время отпуска.