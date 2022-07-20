У стен есть глаза: в московском метро появятся экраны, следящие за пассажирами

В московском метро начали монтировать новые широкоформатные видеоэкраны, которые будут транслировать информацию для пассажиров.

На них планируется показывать информацию о новых сервисах столичного транспорта, социальный контент и многое другое. Новинки появятся на 199 станциях, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

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Однако широкая диагональ и красивая картинка – не единственные фишки устанавливаемых экранов. Каждый из них оснащен умной видеокамерой с функцией распознавания лиц. То есть, посмотрел ролик – а тебя уже сфотографировали и распознали. Об этом пишет журнал «Москвич», отмечая, что данная система будет собирать информацию о личностях и поведении пассажиров.

Вопрос – куда затем будут поступать собранные данные. В правоохранительные органы или, может, в рекламные агентства для маркетинговых целей.