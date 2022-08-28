У кого есть в квартирах счетчики: новые счета придут с 29 августа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По ее словам, чаще всего это случается с теми людьми, которые покупают квартиру с долгами от предыдущих хозяев. Поэтому при сделке необходимо составлять акт сверки показаний счетчиков.