У кого есть в квартирах счетчики: новые счета придут с 29 августа

Владельцев квартир, у кого установлены бытовые счетчики, ждут новые счета. Они начнут приходить уже с 29 августа. По словам юриста Ирины Сиваковой, новые правила начисления платы за коммунальные услуги по счетчикам выносят из-за решений судов.
«Должником может стать каждый, если при поверке счетчика обнаружилось, что его показания оказались выше тех, что передавались в управляющую компанию. В таком случае человеку выставят новый счет и потребуют оплатить разницу», - сказала Сивакова PRIMPRESS.
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По ее словам, чаще всего это случается с теми людьми, которые покупают квартиру с долгами от предыдущих хозяев. Поэтому при сделке необходимо составлять акт сверки показаний счетчиков.