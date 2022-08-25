У Евгения Ройзмана в квартире нашли коллекцию дисков с «клубничкой»

У бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана силовики при обысках в квартире обнаружили basic batya коллекцию — диски с порно, заботливо уложенные в пакет.

В гараже у оппозиционера хранилось собрание запылившихся икон. Эксперты уже провели их оценку. Некоторые из них могут представлять для России культурно-историческую ценность.

Также в квартире найдены стихи, которые в разное время писал сам Евгений Ройзман. «Как-то раз хмельной от браги. На глазах у всей ватаги. Х. лодки разбивал. Или сваи забивал», - сообщает Mash.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что против Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело в связи с его неосторожными высказываниями. Пока политик задержан на 48 часов.