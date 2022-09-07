У банков не будет выбора: кредиты уже в ближайшее время станут выгоднее

Совсем недавно россияне предпочитали покупать вещи, а потом уже платить за них благодаря выгодным кредитам.

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Однако сейчас проценты банки установили нереальные, они возросли примерно на 20%. Естественно, для соотечественников эти займы выглядят непомерными, хотя многие уже готовы взять средства и на таких условиях.

Вместе с тем финансовые эксперты рекомендуют немного повременить с кредитами, ведь пока при ключевой ставке 8% они слишком завышены, но уже в ближайшей перспективе Центробанк может ее снизить. После этого у банков просто не будет иного выбора, как понизить и проценты по предоставляемым кредитам.

Тем, кто в настоящий момент вознамерился получить в кредитных организациях деньги под бешеные проценты, стоит всерьез задуматься на эту тему.