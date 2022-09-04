Туристам из РФ придется раскошелиться! Цена на визу в эту страну взлетит более чем в два раза

Россияне облюбовали иностранные курорты, и это несмотря на отсутствие прямых рейсов на некоторые направления.

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Одну только Болгарию посетили более 60 тысяч туристов из РФ. Треть из них — владельцы курортной недвижимости, оставшиеся — просто любители понежиться на солнышке.

Прежде чем попасть в Болгарию, каждый из них оплатил визу — сейчас это 35 евро. Однако в обозримом будущем эта сумма увеличится более чем в два раза. Неутешительные новости сообщил болгарский министр туризма Ильин Димитров.

По его словам, страна поднимет стоимость виз для туристов из России до 80 евро, однако о полном запрете на въезд в Болгарию не может идти и речи.

«Стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться», — объяснил Димитров.

Ранее россиянам перечислили продукты, цены на которые вырастут уже осенью.

Источник: «Российская газета»