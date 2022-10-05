Турецкие карты Troy могут заменить «Мир»: банки Турции ищут возможность помочь туристам из России

Турция изо всех сил пытается решить проблему, возникшую после того, как государственные и частные банки этой страны под давлением Запада были вынуждены отказаться от обслуживания карт российской платежной системы «Мир».

Как сообщают турецкие СМИ, сейчас эта страна рассматривает возможность распространения карт своей платежной системы «Troy» через российские банки. При таком варианте клиенты банков РФ, на которых пока не наложены ограничительные меры, смогут получать карты, подключенные к турецкой системе, и уже с их помощью организовывать свои поездки в Турцию — от бронирования билетов через Интернет до оплаты покупок в турецких магазинах.

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