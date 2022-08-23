Тревожно — и точка: поток посетителей московских ресторанов оказался худшим за пять лет

После того, как весной 2022 года московские рестораны ощутили приток клиентов, под конец лета количество посетителей снова снизилось — до самых низких показателей за последние пять лет.
В августе трафик столичных ресторанов оказался на 11% ниже, чем годом ранее, в разгар пандемии. А средний чек вырос на 9%. Такие цифры приводит компания Focus Technologies.
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Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на экспертов отрасли, причины этого кроются в подорожании еды и тенденции граждан на экономию. Кроме того, повлияли бегство иностранного бизнеса из России и уменьшение потока туристов. В этом году рестораторы не ожидают восстановления высокого числа гостей.
По данным издания, наиболее серьезно пострадали заведения, расположенные в торговых центрах Москвы.