Тревожно — и точка: поток посетителей московских ресторанов оказался худшим за пять лет

После того, как весной 2022 года московские рестораны ощутили приток клиентов, под конец лета количество посетителей снова снизилось — до самых низких показателей за последние пять лет.

В августе трафик столичных ресторанов оказался на 11% ниже, чем годом ранее, в разгар пандемии. А средний чек вырос на 9%. Такие цифры приводит компания Focus Technologies.