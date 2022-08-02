Треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Всероссийский центр изучения общественного мнения решил проверить граждан нашей страны на отрицание научных заблуждений. Оказалось, что Николай Коперник убедил далеко не всех. Треть из опрошенных считает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот.

Такой ответ дали 35%. Причем, как отмечают специалисты, 15 лет назад этот показатель был на 7% меньше.

Еще один провокационный вопрос, который задали респондентам, — можно ли сделать радиоактивное молоко безопасным, если его прокипятить? Положительный ответ дали всего 7%. 15 лет назад заблуждающихся было в два раза больше.

А еще спросили, правда ли первобытные люди существовали одновременно с динозаврами. Согласился каждый пятый — 21%. 15 лет назад таких было 30%.