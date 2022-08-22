Траты за тепло изменятся: россиян предупредили об изменениях в сфере ЖКХ в канун отопительного сезона

В преддверии нового отопительного сезона россиянам рассказали о главных новшествах в сфере ЖКХ, которые ждут россиян. До конца года они вступят в силу.

Так, из основных — это появление реестра льготников по оплате коммунальных услуг. Отныне он будет пополняться имеющими право на субсидии от государства автоматически, то есть людям каждый раз собирать необходимые справки и подавать заявления уже не будет необходимости.

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Кроме того, под запрет на эксплуатацию попадут лифты, которые не проверены Ростехнадзором и не введены в работу.

Также по-новому будет начисляться оплата за отопление. Минстрой готовит правила, по которым рассчитываться за тепло в многоквартирных домах нужно будет только в периоды в году, когда подается теплоноситель, рассказал сайту «Прайм» генеральный директор компании сферы ЖКХ ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев.