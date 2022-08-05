Траты точно возрастут: Ozon предупредил россиян

Маркетплейс Ozon, популярный у россиян, обратился к своим клиентам с официальным заявлением. Он объявил о запуске собственной торговой марки одежды Hola. Отныне на сайте под этим брендом будут представлены женские и мужские футболки, спортивная и детская одежда — и это только начало.

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За осень Ozon обещает нарастить ассортимент в десять раз — с 30 до 300 наименований. В перспективе производство головных уборов, платьев, верхней одежды.

Как сообщает сайт Konkurent, на Ozon регулярно заказывают одежду более 11 млн пользователей. Их расходы с появлением нового бренда явно возрастут. Производством одежды для Ozon занимаются фабрики России, Китая, Узбекистана, Туркменистана.