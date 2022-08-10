«Тратили миллиарды в европейских странах»: в Ростуризме отреагировали на предложение закрыть Европу для россиян

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ответила на слова премьер-министра Эстонии Каи Калласс о том, что нужно прекратить выдавать россиянам визы в Европу. Дескать, посещение Старого света – это привилегия, которой нужно лишить туристов из РФ.

«Российские туристы тратили миллиарды долларов на отдых в европейских странах, так что еще вопрос, кто потеряет больше от такого решения, - отметила Догузова в Telegram. - Уверена, что любой здравомыслящий человек – против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов».

По ее словам, Ростуризм продолжит работать над увеличением количества качественных и интересных предложений для путешествий по России, а также сотрудничать со всеми странами, которые готовы развивать с двусторонние связи в области туризма.

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