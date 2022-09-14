Трансляция похорон Елизаветы II обойдется без попкорна

Желающие посмотреть церемонию похорон Елизаветы II cмогут посетить кинотеатры: трансляция будет показана бесплатно. Ради этого отменены показы запланированных ранее фильмов. Руководство кинотеатров решило отменить и привычную продажу попкорна и других закусок зрителям.

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«Мы будем показывать похороны королевы Елизаветы II в избранных местах Великобритании в понедельник, 19 сентября, в прямом эфире с 10 утра.

Места будут бесплатными, а наше розничное предложение в этот день будет ограничено бесплатной водой в бутылках во время трансляции, без каких-либо других закусок или напитков, доступных для покупки», — приводит слова представителя сети Vue издание «РИА ФАН» со ссылкой на западные СМИ.