Тот, кто даже вчера купил доллары — не читать! Обвал американской валюты потряс мир

Такого курса люди не видели давно.
Доллар.

Доллар. Фото: Global Look Press

Мосбиржа 30 сентября продемонстрировала сокрушительные курсы американской и европейской валют.

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На дневных торгах курс евро опускался до 51 рубля, доллара — до 53,31 рубля. Ниже 54 рублей американская валюта стоила только 1 июля этого года.

Как считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев, это может создать новый механизм формирования курса двух валют, в результате чего они будут стоить еще меньше, чем сейчас.

Источник: «Абзац».

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