Толпы туристов: эксперт предрек черноморскому побережью рекордный бархатный сезон

Курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2022 года ждет рекордный для последних лет поток туристов. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Он отметил, что в августе дела с отдыхающими на черноморском побережье уже обстоят лучше, чем в прошлые годы, и в сентябре стоит ожидать на 50% туристов, чем в 2021-м.
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В пользу большого турпотока в бархатный сезон говорит то, что традиционного сентябрьского снижения цен на 15-20% в этом году не отмечается.
«Отели заполняются, видимо, очень хорошо, и снижение символическое - буквально 4-5%. Видимо, отели уверены, что они смогут продать начало сентября и бархатный сезон по летним ценам, то есть, загрузка очень хорошая», - цитирует Ромашкина ТАСС.
Журналисты отмечают, что в 2021 году туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019-го (около 17 миллионов человек).