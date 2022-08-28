Толпы туристов: эксперт предрек черноморскому побережью рекордный бархатный сезон

В пользу большого турпотока в бархатный сезон говорит то, что традиционного сентябрьского снижения цен на 15-20% в этом году не отмечается.

«Отели заполняются, видимо, очень хорошо, и снижение символическое - буквально 4-5%. Видимо, отели уверены, что они смогут продать начало сентября и бархатный сезон по летним ценам, то есть, загрузка очень хорошая», - цитирует Ромашкина ТАСС.

Журналисты отмечают, что в 2021 году туристический поток на курортах Краснодарского края практически достиг показателей рекордного 2019-го (около 17 миллионов человек).