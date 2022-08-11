Только работающим: пенсионерам готовят выплату по 25 тысяч рублей

В Госдуме рассматривается законопроект о 50%-ном возврате НДФЛ для работающих пенсионеров. Речь идет о социальной выплате, на которую пожилые россияне будут иметь право по истечении налогового периода.
Авторы инициативы объясняют: низкие страховые пенсии для многих стали причиной продолжать работать, и вычет поддержит их.
«Отмена для работающих пенсионеров индексации их страховых пенсий негативно сказывается на их финансовом положении, а в условиях роста инфляции вызывает рост социальной напряженности», — цитирует авторов инициативы сайт Konkurent.