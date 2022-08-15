Только один раз: россияне получат по 50 тысяч рублей 16 августа

Россиянам выплатят помощь в размере 50 тысяч рублей. Деньги выдадут всего один раз. На счета они начнут поступать с 16 августа.
По словам специалистов соцзащиты, на дополнительные деньги могут рассчитывать несколько категорий граждан. Получить их могут те, кто попал в сложную ситуацию, например, заболел, стал инвалидом или сиротой, или потерял работу. Это могут быть одинокие пенсионеры или семьи с низким уровнем доходов. Об этом сообщает PRIMPRESS.
В этом случае необходимо обратиться к депутату своего округа и подать заявление на выплату. Кроме него, необходимо будет предоставить паспорт, выписки о счетов и доказательства того, что человек проживает один.
Решение о выплате принимает специально созданная комиссия. Если оно будет положительным, то 50 000 рублей поступят на счет в течение 20 рабочих дней. А те, кто уже получил одобрение в конце июля, получат деньги с 16 августа.