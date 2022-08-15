Только один раз: россияне получат по 50 тысяч рублей 16 августа

Россиянам выплатят помощь в размере 50 тысяч рублей. Деньги выдадут всего один раз. На счета они начнут поступать с 16 августа.

По словам специалистов соцзащиты, на дополнительные деньги могут рассчитывать несколько категорий граждан. Получить их могут те, кто попал в сложную ситуацию, например, заболел, стал инвалидом или сиротой, или потерял работу. Это могут быть одинокие пенсионеры или семьи с низким уровнем доходов. Об этом сообщает PRIMPRESS.