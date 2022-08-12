Только на русском: база отдыха в Иркутске запретила общение туристов на любом иностранном языке

Ксения Собчак показала соответствующее объявление.
База отдыха

База отдыха. Фото: Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак как журналист освещает в своем микроблоге различные события, связанные с политикой, социальной и культурной жизнью страны. На этот раз светская львица сообщила подписчикам, что в Иркутске на одной из баз отдыха людям запретили общаться на любых других языках, кроме русского.

«В столовой разговаривать только на русском языке!» — гласит объявление.

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По всей вероятности, это решение было принято в пику санкциям, которые сегодня в Европе вводят в разных странах против соотечественников.

Собчак показала объявление. Фото: соцсети

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