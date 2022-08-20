Только на карту «Мир»: кто может получить 15 000 рублей уже 22 августа

Уже со следующей недели россияне смогут стать богаче на 15 тысяч рублей. Выплаты будут единоразовыми и придут только на карту «Мир».

В соцзащите рассказали, что речь идет о выплате, которую получают те, кто регулярно сдает кровь на станциях переливания. Деньги дадут тем, кто имеет значок почетного донора.

Вручают такой значок могут тем, кто за всю жизнь сдал кровь 40 раз, а ее компоненты 60 раз. При этом важно, чтобы донор не брал деньги за сдачу в станциях переливания. Об этом пишет PRIMPRESS.