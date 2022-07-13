Токсичные валюты: экономист объяснил, куда не следует вкладывать рубли

Курс доллара нестабилен, россияне озадачены: что будет дальше, как сберечь деньги, в какую валюту вложить? Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец объяснил, почему всех так пугает грядущий экономический кризис:

«В случае глубокого кризиса можно ожидать резкого снижения цен на нефть, снижения российских доходов и девальвации рубля».

На фоне всего происходящего, считает эксперт, не стоит покупать доллары и евро:

«Инвестировать в доллар и евро сейчас сомнительно, это для России довольно токсичные валюты. Если говорить о доходах простых россиян, с валютой лучше дело не иметь просто в силу того, что непонятно, во что это все превратится, а ориентироваться на рублевые депозиты с высокой доходностью или на российский фондовый рынок», — сообщил Алексей Зубец в беседе с телеканалом «360».

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