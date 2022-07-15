Рэпер Тимати станет совладельцем Starbucks в России. Вместе с ним сетью будут владеть ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Отметим, что на данный момент сделка по продаже Starbucks находится в завершающей стадии. Новые владельцы получат право аренды на все 130 помещений сети. Заметим, что в российских Starbucks трудятся на сегодняшний день две тысячи сотрудников.

Любопытно, что использовать зеленый логотип Starbucks и технологии, покинувшей российский рынок компании, не получится. Новое название Starbucks в России – «Кофе – и точка», сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что Starbucks - американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. На сентябрь 2020 года сеть Starbucks объединяла свыше 32 тысячи торговых точек в 75 странах мира.