Тимати не будет выкупать кофейни Starbucks, расположенные в регионах

Хоть рэпер Тимати и согласился выкупить московские кофейни Starbucks (вместе ресторатором Антоном Пинским и компанией «Синдика»), но покупать точки уходящей с российского рынка западной компании, расположенные в регионах, он не собирается.

Об этом со ссылкой на источник на рынке недвижимости сообщил канал RTVI. Якобы к трио новых собственников перейдут сотрудники, оборудование и права аренды только московских помещений Starbucks. А кофейни за пределами столицы в сделку не входят, права аренды этих точек будут расторгнуты.

Другой источник отметил, что стороны ведут переговоры также о помещениях в Петербурге.

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Американская сеть кофеен Starbucks к моменту своего ухода из России владела 92 точками в Москве и еще 44 в десяти регионах РФ. Где же теперь хипстеры будут пить модные кофе?