«Тимати, конечно, в этом гениален»: Рудковская показала очереди в Stars Сoffee на Новом Арбате

Как отметила продюсер, рэпер красиво зашел в новый проект.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» показала очереди в новый Stars Сoffee на Новом Арбате.

Очереди в Stars Сoffee. Фото: "Телеграм" Яны Рудковской

Как отметила продюсер, москвичи любят постоять в очередях.  

«А тем временем на просторах западной прессы не прошли мимо такого импортозамещения! Узнаете парня? Это вам уже не «Лада-седан-баклажан». Это вам - Stars Сoffee! Тимати, конечно, в этом гениален. Снимаю шляпу! Снял сливки с «Black Star Burger» и зашел красиво в новый проект! Браво!», - заметила Рудковская.

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Напомним, что Тимати стал одним из совладельцев новой сети Stars Сoffee. Она призвана заменить ушедший из России Starbucks.

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