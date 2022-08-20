«Тимати, конечно, в этом гениален»: Рудковская показала очереди в Stars Сoffee на Новом Арбате

Как отметила продюсер, москвичи любят постоять в очередях.

«А тем временем на просторах западной прессы не прошли мимо такого импортозамещения! Узнаете парня? Это вам уже не «Лада-седан-баклажан». Это вам - Stars Сoffee! Тимати, конечно, в этом гениален. Снимаю шляпу! Снял сливки с «Black Star Burger» и зашел красиво в новый проект! Браво!», - заметила Рудковская.

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Напомним, что Тимати стал одним из совладельцев новой сети Stars Сoffee. Она призвана заменить ушедший из России Starbucks.