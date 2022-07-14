TikTok прокомментировал новость о снятии ограничений на работу в России

Стало известно, что никаких изменений в ближайшее время не произойдет, то есть российские пользователи по-прежнему не смогут публиковать свои ролики в TikTok. В Сети стала появляться информация о том, что якобы полноценная работа сервиса возобновится в России с 27 сентября.

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По словам представителей пресс-службы TikTok, этого нет в планах компании. «В сервисе TikTok нет и в настоящее время не планируется изменений», — цитирует сообщение пресс-службы издание «РИА ФАН».