Термобелье, спальные мешки, обувь: в России взвинтили цены на товары для мобилизованных

Недавно в России была объявлена частичная мобилизация. Жители столицы, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно получать 50 тысяч рублей ежемесячно, по указу Сергея Собянина. Банки предоставят отсрочки по кредитам и ипотекам для мобилизованных россиян.
Однако недавно возникла проблема с товарами, которые стали покупать мобилизованные и новобранцы.
За последнюю неделю в России на 10–20% выросли цены на ряд товаров. Подорожали: термобелье, спальные мешки, обувь и некоторые медикаменты. На маркетплейсе Wildberries в данный момент комплект флисового белья стоит 1,6 тыс. рублей. Если сравнить с прошлой неделей он подорожал на 20%.
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А вот цены на грелки и батарейки упали. По словам эксперта по маркетплейсам Юлии Некрасовой, рост цен на товары первой необходимости действительно есть. При этом на иные товары наблюдается резкий спад, пишут «Известия».
Примечательно, что многие магазины, в которых можно купить защитные каски, жилеты и другие необходимые вещи для мобилизованных, опустели.