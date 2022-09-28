Термобелье, спальные мешки, обувь: в России взвинтили цены на товары для мобилизованных

Недавно в России была объявлена частичная мобилизация. Жители столицы, попавшие под призыв в рамках частичной мобилизации, будут дополнительно получать 50 тысяч рублей ежемесячно, по указу Сергея Собянина. Банки предоставят отсрочки по кредитам и ипотекам для мобилизованных россиян.

Однако недавно возникла проблема с товарами, которые стали покупать мобилизованные и новобранцы.