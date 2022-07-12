Теперь все быстро и надежно: на «Госуслугах» заработал сервис купли-продажи автомобилей

А теперь на сайте заработал сервис купли-продажи автомобилей. Оформленная электронная сделка будет иметь ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.

Отметим, что сделку теперь можно заключить полностью онлайн, рассказали в Минцифры. Окончательный договор о сделке подписывается с помощью приложения «Госключ».

Но есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Во-первых, продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Во-вторых, у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ».

«Онлайн-сделка экономит время и усилия граждан: все данные сторон уже предзаполнены, а значит — нет риска ошибиться при заполнении договора», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Напомним, что этим летом подорожали услуги ЖКХ. А в Пенсионном фонде России сообщили, что две категории граждан смогут получить социальную доплату уже в июле.

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