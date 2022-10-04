Теперь окончательно: H&M начал закрывать магазины в России

Шведский бренд одежды и обуви H&M начал закрывать магазины в России. Торговые точки будут завершать работу постепенно.

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По информации РИА Новости, уже остановлена деятельность бренда в московском торговом центре «Каширская плаза». 5 октября будет закрыт магазин на станции метро «Сходненская».

При этом флагман на Тверской улице еще работает. Там продолжается распродажа товаров, оставшихся на складах ретейлера.