Теперь официально: названа дата похорон Елизаветы II

Букингемский дворец сделал заявление.
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

В субботу, 10 сентября, Букингемский дворец официально объявил дату похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Церемонию прощания назначили на 19 сентября. 

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Газета Daily Mail сообщила, что после смерти монарха были соблюдены все традиции. Королевский пчеловод Джон Чеппел рассказал о необычном древнем обычае, во время которого королевских пчел, содержащихся на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, уведомили о смерти их хозяйки.

Пчеловод обернул семь ульев черными траурными лентами, после чего тихо сообщил пчелам, что королева умерла. 

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она находилась под наблюдением врачей в замке Балморал из-за серьезных проблем со здоровьем. 

Сейчас идут активные приготовления к отправке тела королевы в Лондон. Гроб сначала покинет шотландскую загородную резиденцию, а затем отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге.

 

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