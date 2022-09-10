Теперь официально: названа дата похорон Елизаветы II

В субботу, 10 сентября, Букингемский дворец официально объявил дату похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Церемонию прощания назначили на 19 сентября.

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Газета Daily Mail сообщила, что после смерти монарха были соблюдены все традиции. Королевский пчеловод Джон Чеппел рассказал о необычном древнем обычае, во время которого королевских пчел, содержащихся на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, уведомили о смерти их хозяйки.

Пчеловод обернул семь ульев черными траурными лентами, после чего тихо сообщил пчелам, что королева умерла.