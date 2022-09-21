Теперь не только Турция: карты «Мир» перестают принимать в Казахстане, Армении и Вьетнаме

На этот раз в начале недели два банка DenizBank и Is Bankasi в Турции объявили о прекращении сотрудничества с картами «Мир».

Потом их примеру последовали вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык». Наши карты там не обслуживаются ни в платежных терминалах, ни в банкоматах. Что касается систем VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, то с ними проблем нет.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».