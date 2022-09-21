Теперь не только Турция: карты «Мир» перестают принимать в Казахстане, Армении и Вьетнаме

Некоторые иностранные банки отказываются работать с российским «пластиком». Ассоциация туроператоров России рекомендует брать с собой в поездки наличные.
Карты

Фото: Global Look Press

В этом году россияне все чаще возникают проблемы с банковскими картами. Некоторые магазины их перестали принимать. Apple Pay перестал работать, усложнив жизнь многим гражданам. Но еще недавно в Турции принимали карты «Мир», что значительно облегчало жизнь туристам из России. Однако теперь иностранные банки отказываются работать с российским «пластиком».

На этот раз в начале недели два банка DenizBank и Is Bankasi в Турции объявили о прекращении сотрудничества с картами «Мир». 

Потом их примеру последовали вьетнамский банк BIDV и казахстанский «Халык». Наши карты там не обслуживаются ни в платежных терминалах, ни в банкоматах. Что касается систем VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, то с ними проблем нет.

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Добавим, что Армения также не осталась в стороне. Местный Центробанк заявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир».Тем временем, в Национальной системе платежных карт информацию пока не прокомментировали. 

Однако на сайте системы «Мир» убрали информацию о странах, где принимают карту «Мир», пишет Lenta. Ассоциация туроператоров России рекомендует брать с собой в поездки наличные. 

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