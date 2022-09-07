Теперь без «челки», самая мощная камера и зарядка: как выглядят и что нового в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

В этом году Apple прекратил продажу своей техники в России. Перестали работать и некоторые сервисы, такие как Apple Pay. Но благодаря параллельному импорту товары американской фирмы продолжают поставлять в российские магазины. Недавно даже появился предзаказ на новую линейку iPhone 14. Презентация обновленных смартфонов, часов и наушников прошла 7 сентября.
iPhone 14 внешне оказался очень похож по дизайну на своего предшественника. На выбор компания создала пять цветов: красный, черный, белый, серебристо-сиреневый и голубой. В линейке появится Plus-модель с экраном 6,7 дюйма, у стандартного устройства будет такой же дисплей, как и в iPhone 13.
Самый главный плюс – батарея держит заряд до 24 часов — самый большой срок в истории «яблочных» смартфонов. Также у телефона улучшенная камера 12 Мп с автофокусом.
Стоимость от 799 и 899 долларов соответственно.
А вот iPhone 14 Pro стал внешне более стильным. Как и мечтали многие «яблочные пользователи» пропала «челка». Вырез, оставшийся вместо челки, получил название Dynamic Island — его будут использовать для анимаций и показа уведомлений. Этот вариант iPhone 14 Pro и Pro Max получили камеру 48 Мп, что в 4 раза лучше, чем у прошлой модели.
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Также у смартфона есть возможность персонализировать экран блокировки: шрифт, виджеты, все по вкусу владельца. Размер, кстати, как и у обычных 14-х: 6,1 и 6,7 дюймов. Стоимость таких : от 999 и 1 099 долларов.
На презентации также анонсировали новые черные и улучшенные AirPods и часы Apple Watch Ultra. Последние существенно модернизировали, теперь часы могут измерять температуру тела, предсказывать овуляцию, отслеживать менструальный цикл и советовать вам обратиться к врачу, если показатели организма не в норме.
iPhone 14 Pro. Фото: кадр из презентации