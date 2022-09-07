Теперь без «челки», самая мощная камера и зарядка: как выглядят и что нового в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

iPhone 14 внешне оказался очень похож по дизайну на своего предшественника. На выбор компания создала пять цветов: красный, черный, белый, серебристо-сиреневый и голубой. В линейке появится Plus-модель с экраном 6,7 дюйма, у стандартного устройства будет такой же дисплей, как и в iPhone 13.

Самый главный плюс – батарея держит заряд до 24 часов — самый большой срок в истории «яблочных» смартфонов. Также у телефона улучшенная камера 12 Мп с автофокусом.

Стоимость от 799 и 899 долларов соответственно.