Температура в Москве будет бить рекорд в ближайшее время

Летом станет жарче на 10 градусов.
Лето

Лето. Фото: Global Look Press

Температура в Москве может измениться уже в ближайшие годы. Летом столбики термометров будут подниматься до 40 градусов. Об этом предупредил климатолог Михаил Юлкин.

По его словам, природные зоны «поползут на север, вечная мерзлота из-за устойчивого прогрева солнцем начнет разрушаться». Об этом сообщает Пятый канал

Также специалист не исключил, что в Московской области вскоре появятся самые настоящие степи.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее синоптики заявляли, что начало августа в Москве будет дождливым. Тем временем, температура воздуха в столице прогревается до 29 градусов тепла.

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