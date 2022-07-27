Температура в Москве будет бить рекорд в ближайшее время

Температура в Москве может измениться уже в ближайшие годы. Летом столбики термометров будут подниматься до 40 градусов. Об этом предупредил климатолог Михаил Юлкин.

По его словам, природные зоны «поползут на север, вечная мерзлота из-за устойчивого прогрева солнцем начнет разрушаться». Об этом сообщает Пятый канал.

Также специалист не исключил, что в Московской области вскоре появятся самые настоящие степи.