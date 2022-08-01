Тем, кто старше 55 лет: новая льгота для пенсионеров уже со 2 августа

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новую льготу. Уже со 2 августа ее могут оформить те, кто ездит на электричках и пригородных поездах. Рассчитывать на скидку могут все, кому уже исполнилось 55 лет. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
«Например, в Челябинской области льготу могут получить пенсионеры, у которых есть дача или садовый участок. Для этого нужно взять справку из садоводческого объединения и предъявить ее в филиал железной дороги. Льгота предоставляется всем женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет, а также всем, кто получает пенсию по старости на досрочных основаниях», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Эксперт добавила, что скидка на сезонный абонемент в таком случае будет 70 процентов. Доступна такая льгота будет до 15 октября.