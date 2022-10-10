Телеканал RU.TV — в Топе-5 неэфирных телеканалов по числу подписчиков в соцсетях

Телеканал RU.TV оказался на пятом месте среди неэфирных/тематических телеканалов по числу подписчиков в соцсетях. Об этом сообщил канал New Media.

1,5 миллионов пользователей насчитывается на официальных страницах RU.TV в крупных социальных сетях. Их привлекают темы, которые освещает телеканал RU.TV: подробности жизни знаменитостей, необычные фото селебрити, а также кадры зрелищных концертов, которые канал публикует регулярно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Для телеканала RU.TV очень важно получать обратную связь от телезрителей. Наша задача — разбираться в том, что именно нужно нашей аудитории и отвечать на ее запрос.

И социальные сети — отличный инструмент для этого. Мы анализируем лайки, комментарии и стараемся с каждым днем становиться лучше.

Мы очень благодарны нашим зрителям и подписчикам за преданность и активность», — подчеркивает главный редактор/генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.