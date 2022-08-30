«Телеграм» перестал работать у части россиян: и вот почему

Основатель «Телеграм» Павел Дуров в своем канале заявил, что у некоторых россиян мессенджер перестал работать. Были удалены адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск.
«В середине августа мы удалили все публичные адреса в «Телеграм», связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года».
Как заметил Дуров, в мессенджере было порядка семидесяти процентов неактивных каналов. Из-за этого забивался поиск. Пользователи не могли найти то что им нужно. Мессенджер постепенно вновь представит 99% освобожденных адресов для публичного пользования.
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Напомним, что Павел Дуров создал «Телеграм» в 2013 году. Этот мессенджер позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов.