Телефонные мошенники: назван способ, как обезопасить себя от обмана

Эксперт советует: если вам звонят из банка и сообщают о сомнительных списаниях со счетов, постарайтесь как можно скорее завершить разговор, положить трубку и сами перезвоните в ваш банк.

«Нужно помнить, что никаких лотерей по номеру телефона на самом деле нет, и что деньги через онлайн-банк снять просто невозможно — обычно это два основных мотива звонков мошенников. Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста», - цитирует эксперта сайт «Прайм».

Перепираться с собеседником, что-то доказывать или грозить полицией бесполезно – мошенники чувствуют свою безнаказанность и до последнего будут убеждать вас в том, что вы разговариваете с сотрудником банка. Так что старайтесь не сообщать им ничего о себе и своих банковских данных, а просто закончите разговор.