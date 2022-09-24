Тайланд отменяет ограничения на въезд туристов: что происходит

Популярное у россиян туристическое направление в Азии – Тайланд, наконец, станет вновь доступно с 1 октября власти королевства отменяют все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на въезд в страну путешественникам.

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Речь идет возвращении условий въезда, действовавших до появления коронавируса. Это значит, что теперь попасть в Тайланд можно без сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста на CoViD-19. Карантинные меры тоже отменены – людей с признаками простуды не будут изолировать на несколько суток в гостинице.

До 1 октября требования остаются в силе. Пересекающим границу необходимо предъявлять сертификат о вакцинации («Спутник V» или «Спутник Лайт»), а также отрицательный ПЦР, сообщает Bangkok Post. Срок пребывания без визы в Тайланде для россиян составляет 30 дней.