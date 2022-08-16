«Татары везут», «Билетики»: вслед за Wildberries с его «Ягодками» русифицировались Aviasales и KazanExpress

Wildberries эффективно и, главное, бесплатно прорекламировал свою акцию по распродаже товаров благодаря русификации своего названия на сайте. Теперь на главной странице их портала стоят «Ягодки». СМИ быстро разнесли эту новость, а позже маркетплейс признался, что это маркетинговый ход. Но магазин уточнил, что они не исключают реальной русификации имени.

Далее эстафету подхватил их конкурент Ozon, который устроил на своих интернет-ресурсах опрос, предложив выбрать один их вариантов. Были предложены такие названия: «Кислородик», «Газик-магазик», «Озончик», «Ручки-загребучки» и другие.

Ну а теперь шутку продолжил Aviasales, который теперь на сайте называется «Билетики», а также KazanExpress, переименованный на официальном портале в «Татары везут».