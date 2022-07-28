Такой аномалии еще не было! Синоптики дали ужасающий прогноз на август

Специалисты портала Gismeteo дали прогноз погоды на август. По их словам, во многих регионах последний месяц лета не порадует россиян привычным теплом.

Например, весьма жесткой будет ситуация на юге Дальнего Востока, где в августе обычно бывает самый разгар купального сезона. По мнению экспертов, начало месяца во Владивостоке выдастся теплым, а вот к середине погода резко испортится.

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Так, днем 14 августа температура воздуха может составить всего 12 градусов тепла. К 18 августа столбики термометров еще больше опустятся и дойдут до восьми градусов.

Непривычный холод в конце лета ожидает и жителей других регионов. На Урале ближе к сентябрю температура может упасть до околонулевых значений. Не намного теплее будет и в Москве (около 7–10 градусов).

По данным PRIMPRESS, таких аномальных температур в августе ранее не наблюдалось.