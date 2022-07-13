Такого никто не ожидал: курс евро к доллару опустился до минимума с декабря 2002

В последнее время экономика крайне нестабильна. Это можно наблюдать по курсу валют, который продолжает обваливаться.

Еще недавно евро и доллар стоили ниже 90 рублей, а летом и вовсе опустились до 60. На днях евро и доллар впервые сравнялись за 20 лет, а теперь произошло то, что никто не ожидал.