Такого никто не ожидал: курс евро к доллару опустился до минимума с декабря 2002

В последнее время экономика крайне нестабильна. Это можно наблюдать по курсу валют, который продолжает обваливаться.
Еще недавно евро и доллар стоили ниже 90 рублей, а летом и вовсе опустились до 60. На днях евро и доллар впервые сравнялись за 20 лет, а теперь произошло то, что никто не ожидал.
Курс евро к доллару опускается ниже доллара, до минимума с декабря 2002 года, вторую торговую сессию подряд, об этом свидетельствуют данные Forex Capital Markets.
По данным на 15:45 мск, пара евро-доллар находилась на уровне 0,9997. К 16:00 мск данный показатель поднялся до отметки 1,002.
ЦБ РФ понизил курс доллара на 14 июля до 58,53 руб., курс евро повысил до 58,9 руб.
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Напомним, ранее экономисты рассказали, в каком случае доллар может стать снова дороже 70 рублей. Также выросли цены за авиатопливо, что может повлечь рост цен на билеты на самолеты.